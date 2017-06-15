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В Приморье устранены последствия аварий на электросетях

В Приморье устранены последствия аварий на электросетях

В населенных пунктах Приморья завершены аварийно-восстановительные работы на электросетях, вызванные снегопадом и сильным ветром. Электроснабжение восстановлено во всех муниципалитетах региона.

Как сообщили в администрации края, за минувшие сутки произошло 58 аварийных отключений электричества, в том числе, в 18 случаях прекращалась подача электроэнергии и на котельные. При отключении котельных от электричества, оборудование запитывалось от дизельных электростанций. Основные причины отключений – обрывы, перехлесты проводов из-за сильного ветра и налипания мокрого снега. Сейчас все аварийные ситуации устранены. Над этим работали 136 человек в составе 22 аварийно-восстановительных бригад, было задействовано 39 единиц техники.

Сейчас  циклон покинул территорию края. Наибольшее количество дождя и снега было зафиксировано в Ольгинском районе – 54 миллиметра, Хасанском – 52, Лазовском – 49, Владивостоке – 47, Уссурийске – 34, Дальнегорске – 36. Количество выпавших осадков составило 0,5-1,8 месячной нормы.

В настоящее время движение на дорогах Приморья функционирует в штатном режиме без ограничений для всех видов транспорта, за исключением автобусных рейсов из Владивостока в Хабаровск и Терней из-за гололеда на дорогах в Тернейском районе и Хабаровском крае.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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