Разлив рек Постышевка и Тигровая вызвал падение нескольких опор ЛЭП

На сегодняшний день в Приморье остаются подтопленными 712 опор ЛЭП, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу «Приморских электрических сетей».

Как сообщается, ведомство оперативно выполняет аварийно-восстановительтные работы на энергообъектах с учетом изменений в паводковой обстановке в регионе.

С 26 по 28 августа из-за сильных дождей, прошедших в южных районах Приморья, наиболее сложная паводковая обстановка сложилсь в Партизанском районе.

В результате сильного разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП, что привело к нарушению энергоснабжения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск. После снижения уровня воды энергетики проведут осмотр оборудования, после чего восстановят электроснабжение потребителей.

Энергетики контролируют работу энергообъектов в зоне паводка, выполняют обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоёмов, организованы гидропосты.

Для координации аварийно-восстановительных работ энергетики взаимодействуют с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.

Стоит отметить, что в сетях приморского филиала ДРСК в период непогоды с 26 по 28 августа массовых серьезных повреждений электросетевых объектов не зафиксировано. На сегодняшний день в Приморье остаются подтопленными 712 опор ЛЭП 0,4-110 кВ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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