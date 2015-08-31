Разлив рек Постышевка и Тигровая вызвал падение нескольких опор ЛЭП
На сегодняшний день в Приморье остаются подтопленными 712 опор ЛЭП, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу «Приморских электрических сетей».
Как сообщается, ведомство оперативно выполняет аварийно-восстановительтные работы на энергообъектах с учетом изменений в паводковой обстановке в регионе.
С 26 по 28 августа из-за сильных дождей, прошедших в южных районах Приморья, наиболее сложная паводковая обстановка сложилсь в Партизанском районе.
В результате сильного разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП, что привело к нарушению энергоснабжения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск. После снижения уровня воды энергетики проведут осмотр оборудования, после чего восстановят электроснабжение потребителей.
Энергетики контролируют работу энергообъектов в зоне паводка, выполняют обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоёмов, организованы гидропосты.
Для координации аварийно-восстановительных работ энергетики взаимодействуют с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.
Стоит отметить, что в сетях приморского филиала ДРСК в период непогоды с 26 по 28 августа массовых серьезных повреждений электросетевых объектов не зафиксировано. На сегодняшний день в Приморье остаются подтопленными 712 опор ЛЭП 0,4-110 кВ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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