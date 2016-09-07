Перебои с электроснабжением в Приморье продолжатся - предупреждают энергетики

В населенных пунктах Хасанского района, оставшихся без света на несколько суток из-за тайфуна «Майсак», восстанавливают электроснабжение – «запитана» почти вся территория, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По словам представителей ДРСК, в настоящее время в Хасанском районе восстановлено электроснабжение сел Овчинниково, Филипповка, Береговое, а также воинских частей. Продолжаются работы в селе Андреевка, бухте Витязь.

Однако энергетики не исключают, что даже после полного восстановления сетей будут встречаться единичные перебои. В таких случаях специалисты рекомендуют обращаться на горячую линию ДРСК или в структуры ЕДДС.

«В поселке Барабаш, например, люди четверо суток сидели без света, и вот только что энергоснабжение дали. К сожалению, пока еще не во все дома, но здесь находится руководитель ДРСК, работают Оборонэнерго, поэтому думаю, что к сегодняшней ночи Барабаш тоже весь будет "запитан". Очень много поваленных деревьев, есть подразрушенные крыши и, конечно, стоит задача восстановить все и подготовиться к следующему тайфуну. Сюда для этого переброшены дополнительные силы и средства», – заявил губернатор Приморья во время инспекции пострадавшего от тайфуна района.

Олег Кожемяко также отметил, что утром понедельника, 7 сентября, исходя из более приближенного прогноза будут приняты решения по работе социально значимых объектов: школ и других учреждений.

Напомним, 7-8 сентября в крае снова ожидается тайфун, который принесет на южную и юго-западную части территории сильные осадки и шквалистый ветер. Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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