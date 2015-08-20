Линии электропередачи в районах Приморья готовят к модернизации

Энергетики совместно со специалистами МЧС расчищают просеки вдоль линий электропередач в районах Приморья. КАк сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, эта работа необходима, чтобы обезопасить ЛЭП от порывов, а также найти нуждающиеся в модернизации участки. Предварительный отчет специалисты ДРСК предоставили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба в пятницу, 11 сентября.

По данным ДРСК, энергетики устранили практически все аварии, произошедшие во время недавних тайфунов. Перебои с электричеством сейчас есть только в деревне Лукьяновка Шкотовского района – эту аварию устраняют четыре бригады.

Основная работа сейчас связана с расчисткой просек вдоль линий ЛЭП – губернатор Приморья дал соответствующее поручение, чтобы обезопасить линии от падений деревьев, а также найти те участки, которые необходимо заменить.

«Все 26 бригад, которые восстанавливали энергоснабжение после тайфунов, сейчас чистят просеки совместно с сотрудниками МЧС. Кроме того, в Приморье прибыли коллеги из других филиалов, они рассредоточились по наиболее пострадавшим территориям и осматривают электросети, проверяют, какие из них нужно заменить. С начала следующей недели начнем активную фазу модернизации энергосетей», – отметили представители энергетического ведомства.

Олег Кожемяко призвал не торопиться с началом ремонта и выделить дополнительное время на поиск проблемных участков. Приоритетная цель – предотвратить новые массовые отключения.

«Люди действительно были долго без света, лучше до конца следующей недели проверить как можно больше линий, чтобы как следует подготовиться к ремонту. В тех населенных пунктах, где долго не было электричества, новые происшествия люди просто не поймут. Важно обеспечить нормальное энергоснабжение», – подчеркнул губернатор.

Напомним, тайфуны «Майсак» и «Хайшен» привели к многочисленным авариям на линиях электропередачи. Одной из наиболее частых причин оказалось падение деревьев на провода. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил расчистить просеки и подготовиться к плановой модернизации ЛЭП. Часть этой работы выполнят уже в 2020 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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