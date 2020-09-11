Просеки площадью 500 футбольных полей расчистили лесорубы на Русском острове

Завершается работа бригад профессиональных вальщиков леса, которые прибыли на помощь энергетикам на остров Русский на прошлой неделе для расчистки линий электропередач от упавших деревьев. Основные мероприятия уже закончены, но часть сил еще остается на месте, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Валентин Карпенко сообщил, что первые бригады профессиональных лесорубов, в состав которых вошли сотрудники краевых предприятий и компаний лесозаготовительной отрасли, прибыли на остров в прошлую пятницу, 27 ноября, и немедленно приступили к работе. В дальнейшем группировка была увеличена.

«Всего на очистке линий электропередач трудились 80 человек. За пять полноценных дней они очистили от упавших после ледяного дождя деревьев многие километры просек ЛЭП. Площадь огромная – около 350 гектаров», – подчеркнул министр.

По его словам, основные мероприятия закончены, и 30 человек из первых бригад, прибывших на Русский, уже отправились домой на отдых. Но оставшейся части предстоит за ближайшие день-два завершить мелкие работы.

«Наши специалисты лесной отрасли работали самоотверженно, благодаря своему высокому профессионализму смогли значительно перевыполнять план», – отметил Валентин Карпенко.

Напомним, что в Приморье действует режим ЧС регионального уровня. После прошедшего 19-20 ноября ледяного дождя и обледенения опор и линий электропередач на юге края произошли массовые аварии и отключения электричества. Одной из наиболее пострадавших территорий стал остров Русский. Ситуация осложнилась еще и тем, что движение по вантовому мосту пришлось закрыть из-за угрозы падения льда на автотранспорт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]