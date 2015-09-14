Новый обрыв провода ЛЭП устраняют на Морском кладбище
На Морском кладбище рядом с восстановленными опорами вновь произошел обрыв провода опоре линии 110 кВ. на место аварии выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье».
Линия 110 кВ обеспечивает электричеством абонентов районов Чуркин, Улисс, Голдобина, Рыбный порт. Вернуть свет в дома граждан планируется в самое ближайшее время – обрыв практически устранен.
Авария была прогнозируема, отметили представители АО «ДРСК».
«За неделю провода подо льдом вытянулись, дали напряжение и один провод лопнул», – отметили энергетики.
На данный момент специалисты почти завершили монтаж провода и в ближайшее время снова запитают линию. Идет сварка шлейфов.
Осмотрев место работ, Олег Кожемяко отметил, что энергетики сработали оперативно. Более того, уже проработан вопрос о повышении надежности электроснабжения Первомайского района, пояснили в пресс-службе правительства края.
«Проработан вопрос об установке дополнительной опоры, которая позволит обеспечить надежность электроснабжения района. На ее установку уйдет три-четыре дня. Это будет двухцепная система и при обрыве какой-то одной опоры будет действовать другая, таким образом энергоснабжение нарушаться не будет», – подчеркнул губернатор.
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