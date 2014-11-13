Планируемый срок восстановления ЛЭП в районе Морского кладбища – 25 ноября

Последствия циклона, прошедшего на территории Приморья, стали разрушительными для некоторых объектов жизнеобеспечения – линии электропередач Владивостока в районе Морского кладбища требуют серьезного восстановления. Для работ, которые могут продлится до среды, прибыла группа специалистов из другого региона России. О сложившейся ситуации специалисты приморского ДРСК доложили Губернатору Приморья Олегу Кожемяко в субботу, 21 ноября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Олег Кожемяко отметил, что компания проводит большой объем ремонтных работ по устранению последствий циклона: в край пребывают новые силы и средства из других регионов, ведется круглосуточный мониторинг ситуации, подключаются к электроснабжению новые объекты.

Как доложил директор филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко, компания продолжает восстанавливать линии электропередач, которые подверглись разрушительному воздействию циклона.

«Сегодня мы восстанавливали линию электропередач высокого напряжения. К сожалению, оперативная обстановка продолжает влиять на снабжение потребителей. Несмотря на это, с начала устранения последствий стихии мы подключили подстанцию Загородная. Это позволило „запитать“ почти 20 тысяч человек», – подчеркнул он.

Продолжается работа по восстановлению линии электропередач в районе Морского кладбища.

«Там серьезные повреждения, сегодня для восстановления ЛЭП в край прибыла бригада подрядчиков из Сахалинской области. Планируемый срок восстановления линий и подключения потребителей под нагрузку подстанций Улисс, Голдобина, Рыбный порт, Чуркин – среда следующей недели. Это предварительное время, включения потребителей», – отметил Сергей Чутенко.

Он также добавил, что идет работа и по «запитке» подстанций Сахарный ключ, Чайка, Спутник.

«Это позволило также нам сегодня присоединить и дать напряжение около 30 тысячам населения», – подытожил директор приморского филиала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]