Половина работы по прокладке резервной кабельной линии провели во Владивостоке

Энергетики выполнили уже почти 50% работ по прокладке резервной кабельной линии для повышения энергонадежности потребителей Первомайского района Владивостока. Ее общая протяженность составит около четырех километров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

К строительно-монтажным работам энергетики приступили 3 февраля. На сегодняшний день выполнена почти половина от общего объема строительства. Завершить прокладку новой линии планируется во втором квартале текущего года.

Сейчас специалисты разрабатывают участок под магистраль в районе торгового центра «Калина Молл», протяженность которого более 300 метров. Работы по прокладке линии электропередачи в районе торгового центра планируется завершить до 27 марта. Для более оперативного прохождения участков трассы в местах скопления людей ведутся работы дополнительно в ночное время суток. Кроме того, используется метод горизонтально-направленного бурения.

После ввода в эксплуатацию новая линия обеспечит дополнительное резервирование микрорайона Чуркин и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, ледяной дождь, который накрыл Приморье в конце прошлого года изменил ситуацию с подачей электричество в дома приморцев и организаций города. Линии электропередач не выдерживали натиска стихии. Провода обрывались под тяжестью льда. Горожане в течение продолжительного времени оставались без электричества и тепла.

Наиболее тяжёлая ситуация складывается с восстановлением ЛЭП в районе Морского кладбища Владивостока, где обрушились сразу две металлические опоры. От этой ЛЭП зависит энергоснабжение большей части Первомайского района. Для подачи света здесь необходимо расчистить участок от поваленных деревьев, демонтировать упавшие опоры, подготовить место и установить новые.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]