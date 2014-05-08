Пирс и дорогу восстановят в селе Береговое в Приморье

Участок дороги до села Береговое и пирс, поврежденный прошедшим тайфуном «Майсак», отремонтируют в ближайшее время, - сообащет "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Такое поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко в воскресенье, 7 сентября.

Село Береговое территориально расположено на полуострове Песчаный, на противоположном от столицы Дальнего Востока берегу Амурского залива, но входит в состав Фрунзенского района Владивостока. С городом населенный пункт связывают регулярные рейсы морского транспорта, а также автомобильная дорога, идущая вокруг Амурского залива. Однако оба способа добраться до города осложняются слабой инфраструктурой – после прошедшего тайфуна и дождей их значительно размыло.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрел объекты в ходе рабочей поездки в Хасанский район. Он поручил главе Владивостока Олегу Гуменюку разобраться с вопросом и восстановить участок дороги до села Береговое – 15 километров, а также пирс, который еще сильнее разрушила нагонная волна во время удара стихии.

«Надо максимально использовать время сейчас, чтобы после тайфунов выйти и приступить к работам. До конца недели все необходимые документы должны быть готовы», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]