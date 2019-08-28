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Перемыло дорогу на полуостров Песчаный

Перемыло дорогу на полуостров Песчаный

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Село Береговое на полуострове Песчаном отрезано от большой земли.

Сегодня, 28 августа, около 15.30 в результате проливных дождей подмыло дорогу на участке Занадворовка - Песчаный. Обрушился участок дороги, почти полностью перекрыв проезд на Песчаный. Таким образом село Береговое оказалось отрезано от внешнего мира.

Село Береговое относится к Владивостокскому городскому округу. В последнее время всё больше домов в селе используется жителями Владивостока как дачи

Напомним, дожди будут идти во Владивостоке до конца недели. В Приморье объявлено штормовое предупреждение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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