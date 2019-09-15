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Массовое ДТП с пострадавшими блокировало путь к морю (фото)

Массовое ДТП с пострадавшими блокировало путь к морю (фото)

Фото: instagram.com/dps_vl

Днем 15 сентября в пригороде Владивостока на Шаморовской трассе произошло серьезное ДТП с участием 4х машин, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик Экипажи ДПС.
По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Проезд к Шаморе и обратно затруднен. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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