Массовое ДТП с пострадавшими блокировало путь к морю (фото)

Днем 15 сентября в пригороде Владивостока на Шаморовской трассе произошло серьезное ДТП с участием 4х машин, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик Экипажи ДПС.

По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Проезд к Шаморе и обратно затруднен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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