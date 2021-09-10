Грейдирование дорог, восстановление освещения, ремонт детской площадки: ряд проблемных вопросов решен по просьбе жителей Берегового

Глава Владивостока Константин Шестаков с рабочим визитом посетил село Береговое, которое входит в состав городского округа. Цель поездки – увидеть результат выполненных работ по вопросам, которые ранее озвучивали местные жители, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На сегодняшний день в селе восстановлено уличное освещение, устранены недостатки на детской площадке, которая была обустроена в 2019 году по программе «1000 дворов». Здесь отремонтировали игровые формы, выполнили работы по отводу воды.

С момента последнего визита главы города в село Береговое на улице Овражной восстановили пешеходный мост и проезд. Дорожными службами «Примавтодора» организовано регулярное грейдирование основной дороги. Решается вопрос и с работой в селе участкового. Теперь сотрудник полиции будет приезжать сюда один раз в неделю.

«Решен вопрос о необходимости обеспечения квартирой помощника участкового, чтобы он постоянно проживал в Береговом. Готовы эту задачу проработать с правоохранительными органами и надеемся, что в ближайшее время такой человек приступит к работе», – отметил Константин Шестаков.

На повестке дня остается обустройство спортивной площадки на территории школы № 49. Совместно с Константином Шестаковым общеобразовательное учреждение посетил представитель федерации школьного спорта, с которым достигнута договоренность о сотрудничестве.

«Сами дети попросили сделать для них площадку для волейбола и баскетбола. Постараемся в максимально сжатые сроки выполнить эту просьбу», – подчеркнул глава города.

Напомним, село Береговое территориально расположено на полуострове Песчаный, на противоположном от краевой столицы берегу Амурского залива, но входит в состав Фрунзенского района Владивостока. Сейчас здесь проживают более 400 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]