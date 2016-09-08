Новости Общество Видео Происшествия
Вчера, 23:00

Олег Кожемяко: Такого шторма на юге Приморья не видели 70 лет

Олег Кожемяко: Такого шторма на юге Приморья не видели 70 лет

Губернатор Приморья выехал в Хасанский район, чтобы определить масштабы разрушения, сообщают «Вести:Приморье».

«Такого шторма и урагана жители посёлка Зарубино Хасанского района не видели 70 лет. Пообщался с местной жительницей, которая родилась и всю жизнь провела на берегу моря. Такого мощного тайфуна она не помнит. Майсак разрушил ее дом», отметил губернатор на своем странице в instagram.

«Хасанскому району без преувеличения досталось от тайфуна больше всех. Вчера весь район был обесточен. Дорога в Зарубино полностью размыта. Такая же ситуация с дорогой из Андреевки в Рисовую Падь. Движение пока ограничено. Местные власти определяют фронт работ по восстановлению. Мы со своей стороны выделим необходимые средства», уточнил губернатор.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме