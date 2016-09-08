Олег Кожемяко: Такого шторма на юге Приморья не видели 70 лет

Губернатор Приморья выехал в Хасанский район, чтобы определить масштабы разрушения, сообщают «Вести:Приморье».

«Такого шторма и урагана жители посёлка Зарубино Хасанского района не видели 70 лет. Пообщался с местной жительницей, которая родилась и всю жизнь провела на берегу моря. Такого мощного тайфуна она не помнит. Майсак разрушил ее дом», отметил губернатор на своем странице в instagram.

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«Хасанскому району без преувеличения досталось от тайфуна больше всех. Вчера весь район был обесточен. Дорога в Зарубино полностью размыта. Такая же ситуация с дорогой из Андреевки в Рисовую Падь. Движение пока ограничено. Местные власти определяют фронт работ по восстановлению. Мы со своей стороны выделим необходимые средства», уточнил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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