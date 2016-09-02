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Дамба устояла. В Синельниково удалось избежать разрушений

Дамба устояла. В Синельниково удалось избежать разрушений

Губернатор Олег Кожемяко проверил ход берегоукрепительных работ в селе Синельниково-1 Октябрьского округа в четверг, 10 сентября. Своевременные действия оперативных служб помогли устоять дамбе и подтопления населенного пункта удалось избежать.

Из-за резкого повышения уровня воды в реке Раздольная в районе поселка Синельниково-1 возникла угроза промыва дамбы. Была организована эвакуация жителей в пункт временного размещения, параллельно проводились работы по укреплению защитного сооружения. 

«Дамба дала результат, нужно ее усилить. Сделать так, чтобы она надежно стояла и дальше прикрывала поселок», – заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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