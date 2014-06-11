Водоотводную инфраструктуру международного аэропорта Владивосток реконструируют

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил состояние международного аэропорта Владивосток после ливневых дождей. По состоянию на четверг, 29 августа, аэропорт работает в штатном режиме.

По словам директора ОАО «МАВ» Игоря Лукишина, прошедшие дожди подтопили парковку аэропорта. Сейчас вода откачена, воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

«Мы оперативно сделали четыре дамбы из мешков с песком и цементом, параллельно пожарные и МЧС вместе с дополнительным персоналом вели откачку воды. В течение 3-4 часов устранили потоп», – сказал он.

Игорь Лукишин добавил, что уже готова проектная документация дренажной системы, которая позволит избежать значительных подтоплений и увеличить водопропускную систему аэропорта.

Олег Кожемяко заявил, что ситуацию нужно держать на контроле и не допустить сбоев в работе аэропорта.

«Необходимо приобрести дополнительную технику, в том числе передвижные насосные станции, продумать реконструкцию водоотводной инфраструктуры аэропорта. Посчитайте ресурсы, мы готовы вам помочь», – подчеркнул губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]