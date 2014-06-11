Водоотводную инфраструктуру международного аэропорта Владивосток реконструируют
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил состояние международного аэропорта Владивосток после ливневых дождей. По состоянию на четверг, 29 августа, аэропорт работает в штатном режиме.
По словам директора ОАО «МАВ» Игоря Лукишина, прошедшие дожди подтопили парковку аэропорта. Сейчас вода откачена, воздушная гавань функционирует в штатном режиме.
«Мы оперативно сделали четыре дамбы из мешков с песком и цементом, параллельно пожарные и МЧС вместе с дополнительным персоналом вели откачку воды. В течение 3-4 часов устранили потоп», – сказал он.
Игорь Лукишин добавил, что уже готова проектная документация дренажной системы, которая позволит избежать значительных подтоплений и увеличить водопропускную систему аэропорта.
Олег Кожемяко заявил, что ситуацию нужно держать на контроле и не допустить сбоев в работе аэропорта.
«Необходимо приобрести дополнительную технику, в том числе передвижные насосные станции, продумать реконструкцию водоотводной инфраструктуры аэропорта. Посчитайте ресурсы, мы готовы вам помочь», – подчеркнул губернатор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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