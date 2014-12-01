Аэропорт Владивостока работает в штатном режиме

Международный аэропорт Владивосток работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Сложные метеоусловия не помешали работе воздушной гавани.

Не смотря на введение режима ЧС в городе Владивосток, аэропорт Владивосток продолжает работу в штатном режиме. Аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работает без сбоев.

Производственные службы аэропорта полностью очистили территорию привокзальной площади от воды. При помощи пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов откачана вода со стоянок автомобилей.

На текущий момент устранены все последствия тайфуна. Все рейсы выполняются по расписанию. Для пассажиров работает круглосуточная информационно-справочная служба: (423) 230-69-09, (42337) 6-79-09.

Напомним, накануне, 28 августа, из-за сильных ливней в Международном аэропорту Владивосток азатопило территорию автостоянок. ГИБДД ограничила въезд на территорию аэропорта. Пассажиры были вынуждены бросать автотранспорт за 2 километра и добираться пешком до терминала, чтобы успеть на самолет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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