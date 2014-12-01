Аэропорт Владивостока работает в штатном режиме
Международный аэропорт Владивосток работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Сложные метеоусловия не помешали работе воздушной гавани.
Не смотря на введение режима ЧС в городе Владивосток, аэропорт Владивосток продолжает работу в штатном режиме. Аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работает без сбоев.
Производственные службы аэропорта полностью очистили территорию привокзальной площади от воды. При помощи пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов откачана вода со стоянок автомобилей.
На текущий момент устранены все последствия тайфуна. Все рейсы выполняются по расписанию. Для пассажиров работает круглосуточная информационно-справочная служба: (423) 230-69-09, (42337) 6-79-09.
Напомним, накануне, 28 августа, из-за сильных ливней в Международном аэропорту Владивосток азатопило территорию автостоянок. ГИБДД ограничила въезд на территорию аэропорта. Пассажиры были вынуждены бросать автотранспорт за 2 километра и добираться пешком до терминала, чтобы успеть на самолет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
28.08.2019 Транспорт пустили в аэропорт Владивосток
-
04.03.2019 В аэропорту Владивостока проходит служебная проверка по факту авиапроисшествия с участием собаки
-
23.12.2016 Междугороднее автобусное сообщение в Приморье восстановлено после снегопада
-
05.11.2016 Авиарейсы по краевым маршрутам отменены в Приморье из-за сильного снегопада
-
15.02.2016 Междугородное автобусное сообщение восстановлено в Приморье после циклона
-
01.12.2014 Общественный транспорт Владивостока работает в штатном режиме
Добавить комментарий