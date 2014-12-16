Транспорт пустили в аэропорт Владивосток

Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию Международного аэропорта Владивосток.

В настоящее время движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме, - сообщает "Вести: Приморье".

Напомним, в результате сильных ливней 27 и 28 августа в аэропорту Владивостока была подтоплена автостоянка. Временно было введено ограничение на въезд на территорию главной воздушной гавани дальневосточной столицы. Пассажиры авиарейсов были вынуждены оставлять автомобили за два километра до терминала и идти к аэропорту пешком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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