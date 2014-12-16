Новости Общество Происшествия

Сегодня, 15:09
 

Транспорт пустили в аэропорт Владивосток

Транспорт пустили в аэропорт Владивосток

Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию Международного аэропорта Владивосток.

В настоящее время движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме, - сообщает "Вести: Приморье".

Напомним, в результате сильных ливней 27 и 28 августа в аэропорту Владивостока была подтоплена автостоянка. Временно было введено ограничение на въезд на территорию главной воздушной гавани дальневосточной столицы. Пассажиры авиарейсов были вынуждены оставлять автомобили за два километра до терминала и идти к аэропорту пешком.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря