Транспорт пустили в аэропорт Владивосток
Госавтоинспекция отдела МВД России по городу Артему сообщает о снятии ограничений на въезд и выезд автотранспорта на территорию Международного аэропорта Владивосток.
В настоящее время движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме, - сообщает "Вести: Приморье".
Напомним, в результате сильных ливней 27 и 28 августа в аэропорту Владивостока была подтоплена автостоянка. Временно было введено ограничение на въезд на территорию главной воздушной гавани дальневосточной столицы. Пассажиры авиарейсов были вынуждены оставлять автомобили за два километра до терминала и идти к аэропорту пешком.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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