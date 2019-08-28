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Пожарные фонтаны забили над аэропортом Владивосток

В Международном аэропорту Владивостоке сегодня взмыли вверх фонтаны от пожарных машин. Это откачивают воду из подтопленных территорий аэропорта.

Напомним, в результате сильных дождей подтопило автопарковку Международного аэропорта Владивосток. По направлению к воздушной гавани дальневосточной столицы образовалась большая пробка. Пассажиры, чтобы не опоздать на рейс, вынуждены были бросать автомобили и пешком бежать до терминала, а это около двух километров.

Из-за подтоплений сегодня в аэропорту Владивосток задерживались свыше десятка рейсов. Два внутрикраевых рейса были отменены.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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