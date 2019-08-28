Озеро Чан во Владивостоке вышло из берегов
Озеро Чан, расположенное в районе остановки автотранспорта Молодежная во Владивостоке, переполнилось в результате продолжительных дождей и вода хлынула на беговые дорожки. Видео опубликовано в социальных сетях.
"Не стоит сегодня на Чане бегать. Негде тут бегать. Можно только грести", - комментирует автор видеоролика.
Напомним, ливневые дожди идут во Владивостоке уже два дня. В городе подтоплены улицы, перемыты дороги, сошло несколько селей, обрушились подпорные стены.
Сложная ситуация наблюдалась в международному аэропорту Владивостока, где подтопило автопарковку. Пассажиры были вынуждены бросать автомобили за два километра и пешком добираться до терминала. В настоящее время движение транспорта восстановлено.
В результате сброса воды с городских водохранилищ, подтоплены жилые дома в пригороде Владивостока. Шесть человек пришлось эвакуировать.
Ливневые дожди будут идти до конца недели. Примгидромет распространил очередное штормовое предупреждение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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