Озеро Чан во Владивостоке вышло из берегов

Озеро Чан, расположенное в районе остановки автотранспорта Молодежная во Владивостоке, переполнилось в результате продолжительных дождей и вода хлынула на беговые дорожки. Видео опубликовано в социальных сетях.

"Не стоит сегодня на Чане бегать. Негде тут бегать. Можно только грести", - комментирует автор видеоролика.

Напомним, ливневые дожди идут во Владивостоке уже два дня. В городе подтоплены улицы, перемыты дороги, сошло несколько селей, обрушились подпорные стены.

Сложная ситуация наблюдалась в международному аэропорту Владивостока, где подтопило автопарковку. Пассажиры были вынуждены бросать автомобили за два километра и пешком добираться до терминала. В настоящее время движение транспорта восстановлено.

В результате сброса воды с городских водохранилищ, подтоплены жилые дома в пригороде Владивостока. Шесть человек пришлось эвакуировать.

Ливневые дожди будут идти до конца недели. Примгидромет распространил очередное штормовое предупреждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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