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Район Спутника затопило из-за сброса воды из владивостокских водохранилищ

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке из-за сброса воды из Седанскинского и Богатинского водохранилищ затопило район Спутника.

"Дождь прекратился, солнышко выглянуло, а водоканал усилил сброс", - сообщили в редакцию "Вести: Приморье" местные жители.

Как прокомментировали в администрации Владивостока, жителей заранее предупреждали о возможном выходе реки из берегов. Городские службы принимают оперативные меры по устранению последствий разлива.

По данным мэрии, сегодня шесть человек эвакуировали из зоны разлива реки Богатая в пригороде Владивостока. Частные дома на улице Пшеничной оказались в зоне подтопления. В связи с этим на базе средней школы № 44 развернут пункт временного размещения.

В зоне подтопления также оказались частные дома в поселке Рыбачий. Туда отправились спасатели, на месте будет принято решение по вывозу людей.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем дожди во Владивостоке продолжатся, ожидается выпадение осадков количеством до 50 мм менее чем за 12 часов. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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