Шкотовскую и Зеленую может подтопить - "Водоканал" начал сброс воды из водохранилищ
Аномальное количество осадков и прогнозы синоптиков на новые дожди стали причиной сброса воды, который начали специалисты «Приморского водоканала», —сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе администрации Владивостока.
О начавшемся сбросе воды рассказал на оперативном совещании в мэрии Владивостока по вопросам ликвидации последствий непогоды главный инженер предприятия Юрий Гуртяков.
«С Пионерского водохранилища мы сбрасываем 70 тысяч кубометров воды в час, с Богатинского – пока 60 тысяч кубов, но в связи с новыми дождями планируем увеличить сброс до 85 тысяч кубометров. Высока вероятность подтопления частного сектора, расположенного вдоль русла реки, на улицах Шкотовской, Зелёной. Мы уже предупреждаем жителей, но нам бы не помешала на этом участке помощь ещё и от ГАИ», — сказал главный инженер КГУП «Приморский водоканал».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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