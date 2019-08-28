В районе Спутника идет эвакуация населения

В районе Спутника в пригороде Владивостока эвакуируют население, - сообщает "Вести: Приморье".

Богатинское водохранилище ведёт экстренный спуск воды. Вся долина Океанской и Спутника уходит под воду.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, шесть человек эвакуировали из-за разлива реки в пригороде Владивостока. Частные дома на улице Пшеницына оказались в зоне подтопления. В связи с этим на базе средней школы № 44 развернут пункт временного размещения.

Река вышла из берегов по причине обильных осадков и сброса воды с Пионерского и Богатинского водохранилищ. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru