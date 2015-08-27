Более 1000 частных домов затоплено в пригороде Владивостока
Утром в среду, 28 августа, из-за сброса воды с Богатинского водохранилища оказались затоплены больше 1000 частных домов. Уровень воды – от 20 см до 2 метров. Вода продолжает прибывать.
В «Примводоканале» говорят, что подтоплений водохранилищ не избежать – с Пионерского сбрасывают 70 000 кубометров воды в час, с Богатинского – 60 000 кубов, а если дождь усилится – до 85 000 кубометров. По словам главного инженера «Примводоканала» Юрия Гуртякова, жителей частного сектора заранее предупредили о сбросе воды.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Богатинское водохранилище ведёт экстренный спуск воды", а "в районе Спутника идет эвакуация населения".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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