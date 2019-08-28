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Богатинское водохранилище ведёт экстренный спуск воды

Богатинское водохранилище ведёт экстренный спуск воды. Вся долина Океанской и Спутника уходит под воду, - сообщает "Вести: Приморье".

Напомним, сегодня шесть человек уже эвакуировали из зоны разлива реки Богатая в пригороде Владивостока. Частные дома на улице Пшеничной оказались в зоне подтопления. В связи с этим на базе средней школы № 44 развернут пункт временного размещения.

В зоне подтопления также оказались частные дома в поселке Рыбачий. Туда отправились спасатели.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем дожди во Владивостоке продолжатся, ожидается выпадение осадков количеством до 50 мм менее чем за 12 часов.

К тому же объявлено новое штормовое предупреждение на 29-30 августа. В Приморье продолжатся проливные дожди. Усложнится паводковая обстановка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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