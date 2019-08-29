"Гов..ще": тонны нечистот хлынули в Амурский залив из-за потопа во Владивостоке
Сброс воды из Седанкинского и Богатинского водохранилищ привел к затоплению территорий в пригороде Владивостока. Все отходы жизнедеятельности смыло водой и понесло рекой Седанка в Амурский залив.
Соответствующее видео в редакцию "Вести: Приморье" прислал житель Владивостока. Автор видеоролика крайне эмоционально рассказывает о том, что все нечистоты текут в море, от воды идет смердящий запах. Поэтому купаться в Амурском заливе владивостокцам не рекомендует.
Напомним, во Владивостоке уже выпала полумесячная норма осадков. В результате оказались подтоплены дороги, сошло несколко селей, упали подпорные стены.
Синоптики разослали очередное штормовое предупреждение. 29 августа в г. Владивостоке и западной половине края, 30 августа на большей территории края ожидается сильный дождь с количеством 15 – 49мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее). В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13-18м/с. Паводковая ситуация на реках края осложнится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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