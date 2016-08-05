Новое штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В связи с влиянием малоподвижного атмосферного фронта в Приморском крае продолжится период дождливой погоды. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, штормовое предупреждение распространяется и на последующие дни.

Так, 29 августа в г. Владивостоке и западной половине Приморья, 30 августа на большей территории края ожидается сильный дождь с количеством 15–49 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее). В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13-18 м/с.

Паводковая ситуация на реках края осложнится. На фоне повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на большинстве рек края на 0,4-1,3 м, на реках южной половины края возможны интенсивные подъемы уровня воды до 2,5 м.

На отдельных участках рек ожидается выход воды из берегов, подтопление прилегающей местности, хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог.

Наиболее паводкоопасные районы, подверженные значительным подтоплениям – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский, Анучинский. Также возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения ливневым и склоновым стоком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]