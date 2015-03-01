Владивосток снова уходит под воду

Интенсивные осадки, начавшиеся ночью 29 августа и продолжающиеся в настоящее время, привели к подтоплениям ряда автомобильных дорог в дальневосточной столице.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по г. Владивостоку, в период с 00.00 29 августа до 09.00 часов 30 августа в дежурную часть городского полка ДПС уже поступило четыре сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Пострадавших нет.

В настоящее время зафиксировано скопление воды на следующих участках автодорог:

- на территории трамвайного парка (улица Борисенко, 44);

- улице Окатовая в направлении Центра;

- около стадиона «Динамо»

- около кинотеатра «Океан»;

- на улице Авроровская;

- на улице Давыдова;

- на улице Спортивная;

- на площади Луговой;

- в районе стадиона «Строитель»;

- в районе Фабрики «Заря»;

- в районе рынка на улице Русская, 16;

- на улице Маковского;

- в районе станций Седанка и Океанская.

В настоящее время ограничено движение транспортных средств по улице Пологая в районе стадиона "Динамо".

Руководство Госавтоинспекции Владивостока обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать Правила дорожного движения, быть взаимовежливыми и предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях, по возможности выбирать пути объездов подтопленных участков дорог.

По данным Примгидромета, 30 августа на большей территории края ожидается сильный дождь с количеством 15 – 49 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30мм и более за 1 час и менее). В отдельных районах гроза, усиление ветра до 13-18м/с.

Паводковая ситуация на реках края осложнится. На фоне повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на большинстве рек края на 0,4-1,3 м, на реках южной половины края возможны интенсивные подъемы уровня воды до 2,5 м. На отдельных участках рек ожидается выход воды из берегов, подтопление прилегающей местности, хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог.

Наиболее паводкоопасные районы, подверженные значительным подтоплениям – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский, Анучинский. Также возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения ливневым и склоновым стоком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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