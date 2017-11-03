В центре Владивостока ограничено движение транспорта из-за подтопленных дорог
В ночь на 26 июня на Приморский край обрушилась непогода. Сильный дождь послужил причиной подтопления дорог во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, зафиксировано скопление воды на следующих участках автодорог:
- на улице Невельского, 15;
- около стадиона «Динамо»;
- на Народном проспекте (район водоканала);
- на улице Маковского (район Академического городка);
- на улице Космонавтов;
- на улице Борисенко.
В настоящее время ограничено движение транспортных средств по улицам Светланская и Пограничная в районе стадиона «Динамо».
Руководство Госавтоинспекции Владивостока обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать Правила дорожного движения, быть взаимовежливыми и предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях, по возможности выбирать пути объездов подтопленных участков автодорог.
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