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В центре Владивостока ограничено движение транспорта из-за подтопленных дорог

В центре Владивостока ограничено движение транспорта из-за подтопленных дорог

Источник фото: Vl.ru

В ночь на 26 июня на Приморский край обрушилась непогода. Сильный дождь послужил причиной подтопления дорог во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г.  Владивостоку, зафиксировано скопление воды на следующих участках автодорог:

- на улице Невельского, 15;

- около стадиона «Динамо»;

- на Народном проспекте (район водоканала);

- на улице Маковского (район Академического городка);

- на улице Космонавтов;

- на улице Борисенко.   

В настоящее время ограничено движение транспортных средств по улицам Светланская и Пограничная в районе стадиона «Динамо».

Руководство Госавтоинспекции Владивостока обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать Правила дорожного движения, быть взаимовежливыми и предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях, по возможности выбирать пути объездов подтопленных участков автодорог.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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