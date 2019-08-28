Во Владивостоке подтоплен ряд дорог

Интенсивные осадки, начавшиеся утром, 27 августа и продолжающиеся 28 августа, привели к подтоплениям ряда автомобильных дорог.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, в период с 00.00 27 августа до 09.00 28 августа в дежурную часть сообщений о дорожно-транспортных происшествиях не поступало.

Зафиксировано скопление воды на следующих участках дорог:

- на территории трамвайного парка (улица Борисенко, 44);

- улице Окатовая в направлении Центра;

- около стадиона «Динамо»

- кинотеатра «Океан»;

- улице Авроровская;

- улице Давыдова;

- улице Снеговая;

- улице Спортивная;

- площади Луговой;

- в районе стадиона «Строитель»;

- в районе Фабрики «Заря»

- Рудневского моста;

- на улице Маковского;

- в районе станций Седанка и Океанская.

В настоящее время в связи с подтоплением перекрыт участок дороги в районе базы отдыха на улице Угрюмова. Объезд осуществляется по улице Фадеева.

Госавтоинспекции Владивостока обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать Правила дорожного движения, быть взаимовежливыми и предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях, по возможности выбирать альтернативные пути объездов подтопленных участков дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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