Во Владивостоке подтоплен ряд дорог
Интенсивные осадки, начавшиеся утром, 27 августа и продолжающиеся 28 августа, привели к подтоплениям ряда автомобильных дорог.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, в период с 00.00 27 августа до 09.00 28 августа в дежурную часть сообщений о дорожно-транспортных происшествиях не поступало.
Зафиксировано скопление воды на следующих участках дорог:
- на территории трамвайного парка (улица Борисенко, 44);
- улице Окатовая в направлении Центра;
- около стадиона «Динамо»
- кинотеатра «Океан»;
- улице Авроровская;
- улице Давыдова;
- улице Снеговая;
- улице Спортивная;
- площади Луговой;
- в районе стадиона «Строитель»;
- в районе Фабрики «Заря»
- Рудневского моста;
- на улице Маковского;
- в районе станций Седанка и Океанская.
В настоящее время в связи с подтоплением перекрыт участок дороги в районе базы отдыха на улице Угрюмова. Объезд осуществляется по улице Фадеева.
Госавтоинспекции Владивостока обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией соблюдать Правила дорожного движения, быть взаимовежливыми и предельно внимательными при езде в неблагоприятных погодных условиях, по возможности выбирать альтернативные пути объездов подтопленных участков дорог.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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