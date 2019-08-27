Владивосток тонет из-за мощного ливня

Мощный ливень обрушился на Владивосток. Подтоплены улицы. Улицу Борисенко затопило буквально за каких-то 20-30 минут. Сошло несколько грязевых селей на Тобольской, Ладыгина и Нейбута. В социальных сетях появляются все новые видео о происшествиях, вызванных сильным дождем.

По данным ОГИБДД УМВД по Приморскому краю, зарегистрировано скопление воды на территории трамвайного парка (улица Борисенко, 44), на улице Окатовая в направлении Центра, на участке дороги около стадиона «Динамо», кинотеатра «Океан». Подтоплена трасса на площади Луговая, автодороги вдоль улицы Спортивная, стадиона Строитель. Отмечено скопление воды в районе станции Седанка, на Маковского. Несколько подтоплений зафиксировано на улице Авроровской.

Сегодня Примгидромет объявил штормовое предупреждение. Днём 27-го, ночью и днём 28 августа в городе Владивостоке, в южной половине и на северо-западе Приморского края ожидаются сильные (15–49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

В Приморье сохранится период повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек. Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъёмам уровня воды. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъёмы уровня воды на 0,3–0,8 м, с увеличением продолжительности высокого стояния уровня воды и затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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