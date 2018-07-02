Новости Общество Происшествия

Сегодня, 13:58
 

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Под влиянием активных фронтальных разделов в период 27 – 31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством 15-45 мм за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей еще от 40% до 80% месячной нормы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примгидромета. Сильные дожди пройдут и на сопредельной территории КНР. Продолжительный период дождливой погоды способствует переувлажнению бассейнов рек. В Приморье сохранится период повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек. Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъемам уровня воды в реках. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3-0,8м, с увеличением продолжительности высокого стояния уровня воды и затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря