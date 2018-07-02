Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
Под влиянием активных фронтальных разделов в период 27 – 31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством 15-45 мм за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей еще от 40% до 80% месячной нормы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примгидромета. Сильные дожди пройдут и на сопредельной территории КНР. Продолжительный период дождливой погоды способствует переувлажнению бассейнов рек. В Приморье сохранится период повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек. Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъемам уровня воды в реках. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3-0,8м, с увеличением продолжительности высокого стояния уровня воды и затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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