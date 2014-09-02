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Службы жизнеобеспечения Приморья готовятся к новым дождям

Службы жизнеобеспечения Приморья готовятся к новым дождям

Фото: Администрация Приморского края

27-31 августа в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. Аварийно-спасательные службы готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации Примгидромета, в регионе большую часть августа шли дожди различной интенсивности, в некоторые дни в отдельных районах отмечались сильные осадки – от 15 до 45 миллиметров за 12 часов – и очень сильные – более 50 миллиметров за 12 часов. Количество выпавших осадков на значительной территории края уже составило от 120% до 310% месячной нормы.

«Погода с затяжными дождями сохранится и на предстоящей неделе. Под влиянием активных фронтальных разделов с 27 по 31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей еще от 40% до 80% месячной нормы», – пояснили синоптики, добавив, что сильные дожди пройдут и на сопредельной территории КНР.

По данным специалистов, продолжительный период дождливой погоды способствует переувлажнению бассейнов рек, в Приморье сохранится период повышенной водности. Дополнительные дожди будут вести к подъемам уровня воды в реках. При значительной интенсивности осадков возможно затопление пойм рек, подтопление пониженных хозяйственных объектов.

В связи с этим службы жизнеобеспечения Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧС. Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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