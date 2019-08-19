Край готовится к мощным ливням: приморцам рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов

Главное управление МЧС России по Приморскому краю опубликовало экстренное предупреждение об опасном погодном явлении на 11 августа. На юге, юго-востоке и востоке региона ожидаются сильные дожди интенсивностью до 45 миллиметров за 12 часов. Специалисты рекомендуют жителям Приморья воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, оперативные службы края приведены в режим повышенной готовности.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, интенсивные осадки могут начаться уже этой ночью.

«В связи с выходом на акваторию Японского моря тропического циклона, ночью и днем 11 августа в восточных, южных и юго-восточных районах Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее. Местами осадки будут очень сильными, интенсивностью более 50 миллиметров», – предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели предупреждают, что на реках юго-восточных и восточных районов края ожидается подъем уровня воды до 1 метра, на отдельных участках возможны подтопления пониженных территорий, хозяйственных объектов, участков дорог.

Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Владельцам маломерных судов стоит воздержаться от выхода на морскую акваторию на период действия предупреждения.

Силы и средства оперативных служб Приморья находятся в готовности к действиям по устранению последствий осадков. Обо всех происшествиях граждане могут сообщить по телефонам: 101 и 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]