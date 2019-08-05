В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением шторма «Джангми»

В связи с выходом на акваторию Японского моря тропического циклона «Джангми» ночью и днем 11 августа на востоке южных и юге восточных районов Приморского края ожидаются сильные дожди (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), во второй половине ночи и первой половине дня местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, на реках юго-восточных, восточных районов края ожидается подъем уровня воды на 0,4 -1 м, на отдельных участках с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов, участков дорог речным и ливневым стоком.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]