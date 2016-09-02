Штормовое предупреждение: тайфун "Линлин" несет месячную норму осадков во Владивосток

В связи с влиянием активных фронтальных разделов и тайфуна «Линлин» 7 сентября на юго-востоке Приморского края ожидаются сильные дожди (15–45 мм за 12 часов), ночью и утром местами очень сильные дожди с количеством 50–60 мм за 12 часов и менее.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", 8 сентября во Владивостоке и в западной половине Приморья ожидаются сильные (15–45 мм за 12 часов), утром и днём местами очень сильные дожди (более 50 мм за 12 часов) с общим количеством 70–120 мм (до 80–100 % нормы за месяц). Дожди будут сопровождаться ветром 15–20 м/с, на южном побережье 20–25 м/с, порывами до 32 м/с.

Высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 2,5–3,5 м, в открытой части Японского моря — 4,5–5,5 м. Вдоль южного побережья Приморского края ожидается подъём уровня моря до критических отметок.

Ночью 9 сентября сильные дожди с количеством 15–35 мм сохранятся в отдельных районах края.

Паводковая ситуация на реках края осложнится. Создается угроза формирования дождевых паводков с высотой подъема уровня воды на реках центральных и восточных районов на 0,6–1,5 м, на реках южных и западных районов на 1,6–2,8 м, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов. При значительной интенсивности осадков паводки будут носить резкий характер развития. Также возможны подтопления ливневым стоком пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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