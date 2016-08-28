Штормовое предупреждение объявлено во Владивостоке на 16-17 августа

В связи с выходом мощного тайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа в г. Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные – 50 мм и более за 12 часов и менее. "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Дожди на побережье будут сопровождаться ветром 18-23 м/с, у мысов порывами до 28 м/с. Высота волн в Заливе Петра Великого 2.5-3.5 м, на участке Поворотный - Золотой 4-5 м.

Продолжительный период дождливой погоды способствует переувлажнению бассейнов рек, увеличению водности и формированию локальных резких подъемов уровней воды в реках края. По состоянию на 12 августа, водность рек, превышающая норму в 1,5-2,5 раза наблюдается в северных районах края (реки Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Бикин), а также отдельных западных районах (р. Комиссаровка).

В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями, на реках края создается угроза формирования большого наводнения, с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов (реки бассейнов Уссури и оз.Ханка) на 0.8-2.0 м., на реках южных и восточных районов (бассейн Японского моря) на 1.2-3.0 м., на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов. При значительной интенсивности осадков паводки будут носить резкий характер развития, также возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения ливневым стоком и от разливов ручьев и малых водотоков, создается угроза низководным мостам.

Наиболее паводкоопасные районы, с возможным достижением неблагоприятных гидрологических отметок – Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский.

Учитывая большую заблаговременность прогноза, возможны изменения в расчетах траектории тайфуна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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