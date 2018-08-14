Интенсивные дожди отмечаются на юго-западе Приморья (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В связи с выходом тайфуна «Кроса» на центральную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада Приморья, днем 15 августа и ночью 16 августа на западе и юго-западе края прошли сильные дожди, близкие к категории опасного метеорологического явления, с количеством 30-47 мм за 12 часов и менее. В Хасанском районе прошел очень сильный дождь (ОЯ) с общим количеством 125 мм (70 % месячной нормы), - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Как стало известно еще вчера, тропический шторм будет смещаться по более восточной из предполагаемых ранее траекторий. Его путь пройдёт над восточной половиной Японского моря, а ночью 17 августа он выйдет уже к западному побережью острова Хоккайдо, заполнившись на 10-15 гПа. Ожидается, что в восточных районах Приморья он вызовет сильные, местами очень сильные дожди. Но они будут непродолжительными. Не менее опасная ситуация складывается на западе и юго-западе края, где бывший тропический шторм "Лекима" и грозный "Кроса" обостряют малоподвижный атмосферный фронт под влиянием которого минувшей ночью уже прошли интенсивные дожди.

В связи с этим, сегодня днем, 16 августа, и ночью 17 августа на большей территории Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, в отдельных районах с количеством 50 мм и более за 12 часов. Наиболее интенсивные дожди вероятны в западных районах (Уссурийский, Черниговский, Октябрьский, Хорольский), а также местами на восточном побережье.

Температура воздуха ночью +15…+22°C, днем +16…+28°C.

Во Владивостоке пасмурно, дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +19...+21°C.

Начавшиеся сильные дожди, вызвали формирование паводков на реках южных и западных районов Приморья. Наиболее резкий и интенсивный подъем уровня воды наблюдается на правобережных притоках реки Раздольная в Уссурийском районе, реках Борисовка, Казачка - от 1.2 до 2.0 м, река Борисовка вышла из низких берегов. На остальных реках данных районов подъем уровня воды составляет 0,3-0,5 м за сутки.

В ближайшие двое суток подъем воды в реках продолжится, на малых реках общий подъем воды за паводок составит 2.5-4 м., по основному течению рек до 3.5 м. На реках Хасанского, Октябрьского, Уссурийского. Ханкайского, Пограничного районов с выходом рек из берегов, достижением неблагоприятных отметок, затоплением больших территорий, подтоплением населенных пунктов.

На реках Спасского, Михайловского, Анучинского, Шкотовского Партизанского, Лазовского. Кавалеровского, Ольгинского районов ожидаемый подъем составит 0.8-1.5 м, на отдельных участках с выходом рек из берегов, с подтоплением интенсивным дождевым и речным стоком близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах (придомовых территорий).

ОБНОВЛЕНИЕ:

От 10:30: С 7 часов утра (за 3 часа) 16 августа в Полтавке выпало еще 45 мм дождя, в Пограничном – 38 мм, в Барабаше и Посьете около 30 мм.

На реках Хасанского района (р. Амба, Цукановка) и Уссурийского района (р. Борисовка) уровни воды близки к категории ОЯ.

От 11:00: При интенсивном развитии дождевого паводка ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления: 16 августа в первой половине дня на реках Хасанского района Цукановка, Амба, 16 августа во второй половине дня на реке Борисовка Уссурийского района. Угроза затопления участков дорог, низководных мостов, сельхозугодий, пониженных мест в селах Краскино, Занадворовка, Корсаковка, Яконовка.

От 11:30: в п. Пограничный количество выпавших осадков с 7 утра 16 авгутса составило 51 мм и достигло критериев ОЯ (общее количество с 15 августа более 100 мм).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]