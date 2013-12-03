Аномальное количество осадков выпало в Приморье в августе

Минувший август в Приморье оказался чрезвычайно дождливым, а по температурному режиму близким к средним многолетним значениям.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", осадков на большей территории Приморья выпало 220–395 мм, что составило 1,8–2,6 месячных норм осадков, местами на северо-востоке и северо-западе края более 3-х месячных норм (305–314 %). Дождливыми были все декады. Такой дождливый август встречается один раз в 7–8 лет. Распределение осадков по территории края в 2019 г. оказалось аналогичным распределению осадков в 1966 г.

Во Владивостоке и пригороде выпало более трех месячных норм. В четырех случаях наблюдался очень сильный дождь: 51–77 мм за 12 часов (опасное явление, ОЯ). По количеству дождя и ОЯ месяц оказался уникальным: такого за весь ряд наблюдений не отмечалось ни разу. За месяц наблюдалось 5 периодов значительного ухудшения погодных условий, связанных с обострением фронтальных разделов и влиянием двух бывших тайфунов «Франциско» и «Кроса», вышедших на акваторию Японского моря 8 августа и в период с 16 по 17 августа: 8 августа на значительной территории края прошли сильные дожди (15–47 мм за 12 часов и менее). На 6 метеостанциях 8 августа и на 2-х 9 августа отмечался очень сильный дождь с количеством 50–91 мм за 12 часов и менее. Общее количество выпавших осадков составило 1–2,8 декадных норм. в период 11–12 августа в северной половине и местами на западе Приморья прошли сильные дожди (15–45 мм), местами на северо-западе наблюдался очень сильный дождь — 67 мм за 12 часов. Общее количество осадков в указанных районах составило 85–200 % декадной нормы. в период 15–17 августа на большей территории края прошли сильные дожди (15–49 мм). Местами на юго-западе и западе Приморья, на северо-восточном побережье (в 6 случаях) количество выпавших осадков достигло и превысило критерий ОЯ: 50–69 мм за 12 часов и менее. Общее количество выпавших осадков составило 20–126 % от месячной нормы.

Дожди на отдельных участках побережья сопровождались ветром порывами до 26–29 м/с. 22–23 августа на большей территории прошли сильные дожди (15–44 мм). На трёх метеостанциях количество выпавших осадков достигло критерия опасного явления (53–65 мм за 12 часов и менее). Общее количество выпавшего дождя составило 77–92 мм (160–190 % декадной нормы). В отдельных районах дожди сопровождались грозами. 27 августа – 30 августа прошли дожди с общим количеством от 50 до 80 % месячной нормы. На севере дождя выпало меньше, 5–30 % месячной нормы. В 11 случаях количество выпавших осадков достигло критерия ОЯ (51–85 мм за 12 часов и менее), на двух метеостанциях близко к ОЯ: 42–44 мм за 12 часов. В отдельных районах дожди сопровождались грозами. Больше всего дождя пришлось на Владивосток и пригород: 120–140 % месячной нормы. В августе в течение двух дней на побережье наблюдалось усиление северо-восточного ветра порывами 15–20 м/с, на северо-восточном побережье порывы составили 25–29 м/с. Грозы наблюдались 17 дней. На побережье в течение 7–10 дней фиксировался туман.

Средняя месячная температура воздуха составила +16…+21 °C. Температура воздуха в первой декаде была на 1–3 гадуса выше многолетних значений, вторая и третья декады оказались холодными — на 1–2,5 градуса ниже климатической нормы. Ночью максимальны етемпературы воздуха доходили до 21 градуса, а днем - до 35.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]