Погода удивила приморцев в ноябре

Ноябрь в Приморье по температурному режиму оказался близким к обычному, с избытком осадков на значительной территории края. Средняя месячная температура воздуха составила -2…-7°С, местами на севере края около -9°С, на побережье южных районов от -1 до +0,5°С, что близко к средним многолетним значениям.

Первая и третья декады были близки к норме, а вторая оказалась прохладной – температурный фон был ниже нормы на 1-1,8°С, и лишь в отдельных районах близок к многолетним значениям.

Температура воздуха ночью в первой половине месяца колебалась от 0…+5°С до -11…-16°С, во второй половине от -9…-14°С до -17…-22°С, в центральных районах в отдельные ночи понижалась до -24…-29°С. И только в южных и на побережье восточных районов было теплее, -2…-7°С. Днем в первой половине месяца воздух прогревался до +3…+11°С, в дальнейшем температура понизилась до -4…-9°С, на побережье временами повышалась до +3…-2°С. Всплеск тепла, когда температура повысилась до +7…+12°С, вновь отмечался 22-23 ноября.

В ноябре наблюдались осадки смешанного характера (дождь, дождь со снегом, снег). На значительной территории края ноябрьская норма была превышена в 1,5-2,7 раза. Выпало 49-86 мм, на юго-востоке местами до 108 мм. На западе края осадки шли преимущественно в виде снега, их количество составило 26-40 мм. Лишь на северо-востоке края количество выпавших осадков оказалось близким к средним многолетним значениям.

Первая декада была совершенно сухой, вторая – с избытком осадков (от двух до 6 декадных норм). В третьей декаде в северной половине края было сухо, в южной –количество осадков составило 1-2 нормы.

В связи с выходом южного циклона на побережье Приморского края 18 ноября на значительной территории прошли сильные и очень сильные осадки в виде снега и дождя со снегом. Общее количество выпавших осадков составило 15-52 мм – 0,5-1,8 месячной нормы. В трех случаях количество осадков оказалось близким к критерию ОЯ – 46-49мм за 12 часов и менее при дожде со снегом, 18 мм при снеге. 11 метеостанций в разных районах края зафиксировали опасные явления – очень сильные осадки (51-52 мм), очень сильный снег (20-24 мм) за 12 часов и менее. На востоке края отмечалось отложение мокрого снега диаметром 35 мм - ОЯ. Высота снежного покрова к моменту окончания осадков составила 15-30см, в Лесозаводском районе 44 см.

В ноябре часто (19 дней) усиливался западный, северо-западный ветер порывами 15-20 м/с. В 4-х случаях на восточном побережье порывы достигали 25-27 м/с. В трех случаях наблюдались единичные (на одной метеостанции) грозы.

Интенсивный процесс ледообразования на реках Приморья отмечался во второй декаде ноября. Устойчивое появления плавучего льда наблюдалось в период 12-17 ноября. К концу месяца на большинстве рек края установился ледостав с полыньями. Уровни воды в ноябре были преимущественно выше средних многолетних значений на 0,1-0,6 м.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]