В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна "Бави"

В период 28 — 29 августа под влиянием активного атмосферного фронта, связанного с тайфуном «Бави», и смещающегося в южном направлении из Хабаровского края, в северных, далее в центральных и восточных районах Приморского края ожидаются сильные (с количеством 15 — 45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). По прогнозу синоптиков, местами ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На реках бассейна Уссури, в центральных и северных районах края ожидается формирование локальных дождевых паводков с общей высотой подъема уровня воды на 0,7 — 1,8 м. В верхнем и среднем течении рек, а также на малых водотоках паводки могут иметь быстроразвивающийся характер развития с затоплениями пониженных территорий. На отдельных участках рек Уссури, Бикин, Большая Уссурка, Малиновка и их притоках уровни воды могут достичь неблагоприятных отметок. Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]