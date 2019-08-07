Синоптики ужесточили прогноз по штормовому предупреждению в Приморье

В период 28 — 29 августа Приморский край окажется под влиянием активного атмосферного фронта, связанного с тайфуном «Бави» и смещающегося в южном направлении с территории Хабаровского края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", ожидается дальнейшая активизация фронта над территорией Приморского края, в связи с чем, не только в северных, центральных и восточных районах края, но и в западных и южных ожидаются сильные (с количеством 15-45мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). В отдельных районах количество выпавших осадков может достичь 80 — 120 мм (70 — 100% месячной нормы). Дожди будут сопровождаться грозами, местами со шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На большинстве рек Приморского края ожидается формирование дождевых паводков с общей высотой подъема уровня воды 0,8 — 2,0 м. В верхнем и среднем течении рек, а также на малых водотоках, паводки могут иметь быстроразвивающийся характер развития с затоплениями пониженных территорий речным и дождевым стоком.

Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов. На отдельных участках рек уровни могут достичь неблагоприятных отметок. Наиболее паводкоопасные районы: Красноармейский, Дальнереченский, Анучинский, Чугуевский, Уссурийский, Михайловский, Октябрьский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]