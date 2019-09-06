Примгидромет уточнил прогноз по тайфуну "Линлин"
Влияние тайфуна «Линлин» на погоду Приморского края в период 7-8 сентября сохраняется, но оно будет косвенным.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, в ночь на 8 сентября тайфун выйдет на север Корейского полуострова и далее будет быстро смещаться по сопредельной территории Китая. Траектория тайфуна пройдет на 150-200 км западнее, чем предполагалось ранее. Ночью 9 сентября переместится на Хабаровский край.
В период 7-8 сентября в Приморском крае пройдут дожди с общим количеством 10-30 мм, в южных районах и западной половине местами сильные дожди (15-45 мм за 12 часов) с общим количеством 40-70 мм.
Дожди будут сопровождаться ветром 15-22 м/с, на южном побережье 22-27 м/с, порывами до 33 м/с.
Ночью 9 сентября в северной половине края сохранятся дожди с количеством 5-18 мм.
Высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 2,5-3,5 м, в открытой части Японского моря – 4,5-5,5 м. Вдоль южного побережья Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических отметок.
На реках края ожидаются локальные подъемы уровня воды до 1,0 м, на реках южных, юго-восточных и западных районов края возможны подъемы воды до 2,0 м, на отдельных участках с подтоплением прилегающих территорий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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