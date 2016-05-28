Во Владивостоке ограничено движение автотранспорта из-за ремонтных работ
Ремонтные работы на автомобильных дорогах производятся на улицах Луговая, Балтийская, Грибоедова, Добровольского, Сахалинская, Нерчинская, Воропаева, Спиридонова, Шепеткова, Шкотовская, Кирова, Енисейская, Октябрьская, Маковского, Некрасовская, Снеговая, а также на участке автодороги на Капитана Шефнера, по проспекту 100-летия Владивостоку в районе домов 159а, 159д, 159е. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
На улице Борисенко осуществляется ремонт сети ливневой канализации. Он проходит от улицы Спортивной до Школьной. Участок дороги на Борисенко перекрыт до 11 ноября.
Госавтоинспекция Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой проявить терпение, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а при передвижении на личном автотранспорте заблаговременно планировать маршрут движения, выбирать пути объезда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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