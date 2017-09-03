Ограничат движение: неприятный сюрприз ждет автомобилистов Владивостока

С 27 февраля по 30 апреля на участке дороги по улице Авроровской будут вестись работы по прокладке системы ливневой канализации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Движение автотранспорта здесь полностью ограничивать не будут.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что на улице Авроровской от дома № 5 до пересечения с Пожарского застройщик новых жилых домов проведёт работы по устройству наружных сетей ливневой канализации.

«Временные ограничения строители будут вводить по очереди по одной из полос дороги и только на тех участках, где в данный момент производятся работы», - прокомментировали специалисты управления.

Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]