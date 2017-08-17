Все эвакуированные со Спутника владивостокцы вернулись в свои дома

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал на улицах, которые подверглись подтоплению из-за ливневых дождей во Владивостоке. Пока вода стоит на почти 70 придомовых территориях в районе железнодорожной станции Спутник.

Как сообщили в пресс-службе администрации крамя, вместе с мэром города и руководством МЧС глава региона осмотрел улицу Шкотовская на Спутнике. Как и улица Фанзавод она пострадала в результате выхода из берегов реки Богатая после сброса воды с Пионерского и Богатинского водохранилищ.

Как доложили представители оперативных служб, уровень воды в районе за ночь упал на 70 сантиметров, остаются подтопленными около 70 придомовых территорий. Сейчас здесь работает группа спасателей в составе более 40 человек и почти 10 единиц техники и плавстредств.

За ночь спасатели эвакуировали из этого района 63 человек, трое из них провели ночь в пункте временного размещения, развернутого на базе школа №44. К настоящему времени все они вернулись в свои дома.

Олег Кожемяко пообщался с жителями района, а также осмотрел улицу Фанзавод в районе станции Океанская, пострадавшей в результате непогоды. Ряд поручений от главы региона прозвучит на заседании краевого штаба по чрезвычайным ситуациям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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