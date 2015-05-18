На водохранилищах Владивостока сбрасывают воду — возможно подтопление территорий

На городских водохранилищах производится сброс воды из-за интенсивных осадков. С Пионерского (Седанкинского) воду сбрасывать начали только сегодня, с Богатинского сливают уже несколько дней.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, территории, которые расположены вблизи водохранилищ, подтоплены – это районы Спутника, Фанзавода и Трудового. Как говорят в Примводоканале, это связано не со сбросом воды, а с общей интенсивностью дождя.

Однако пока работники Водоканала не могут сказать, как долго будет сбрасываться вода. Такого сильного дождя не ожидали, поэтому дальнейшие решения будут приниматься по ситуации.

По информации от пресс-службы Примводоканала, при сохранении интенсивности осадков возможно подтопление территорий вблизи Богатинского водохранилища. Сброс открыт уже четвертый день. Но если осадки сохранятся в таком режиме, то с учётом накопленной территориями влаги, вода на сбросе перестанет уходить и будет растекаться.

Напомним, в прошлом году из-за сброса воды с Богатинского водохранилища было подтоплено более 1000 частных домов и подворий. Река Богатая вышла из берегов, а люди не были предупреждены о мероприятиях Водоканала, поэтому не успели покинуть зону подтопления. Их пришлось эвакуировать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]