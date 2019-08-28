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"Вести: Приморье" пешком прорвались в аэропорт Владивостока

Международный аэропорт Владивостока впору переименовывать в Речной вокзал.

Корреспондент "Вести: Приморье" Максим Каленник попытался проехать в аэропорт по трассе, которая идет от артемовской объездной дороги непосредственно к зданию самого терминала. В этом месте образовалась огромная пробка. Из-за того, что автостоянка машин возле аэропорта затоплена.

По словам нашего корреспондента, добираться до терминала на самом деле лучше пешком. Что и делают большинство пассажиров.

В настоящее время пассажиры опаздывают на рейс Владивосток - Москва. С поклажей люди вынуждены бегом добираться до самолета.

Напомним, сегодня утром в аэропорту Владивостока задерживались 12 рейсов. На настоящий момент задерживается четыре самолета. Два рейса, в Кавалерово и Дальнереченск, отменены.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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