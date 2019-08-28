Во Владивостоке затопило территорию аэропорта, люди пешком бегут на самолет

Во Владивостоке затопило территорию аэропорта. Машины разворачивают еще на развязке. Из-за этого наблюдается пробка.

Как сообщают очевидцы, люди бросают машины и бегут пешком на самолет, с чемоданами, а это километра два. Видео прислано на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Сегодня утром в аэропорту Владивостока задерживались 12 рейсов. На настоящий момент задерживается четыре самолета. Два рейса, в Кавалерово и Дальнереченск, отменены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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