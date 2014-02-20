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Партизанск отрезан

Партизанск отрезан

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Осложнилась поводковая ситуация в Приморье. После сильных дождей в посёлке Тигровый за минувшую ночь притоками реки Тигровой размыло мосты, - сообщили в редакцию "Вести: Приморье" местные жители.

Партизанск оказался отрезан.

Также сообщается о том, что в посёлке Тигровый горные притоки реки Тигровой подмывают насыпь железной дороги Угловая - Находка.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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