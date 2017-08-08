Движение поездов по Хасанской ветке остановлено из-за размыва путей на участке Барсовая - Приморская, - сообщает "Вести: Приморье".

Пригородный поезд Уссурийск - Хасан - Уссурийск временно отменен.

Ранее сообщалось о том, что в посёлке Тигровый горные притоки реки Тигровой подмывают насыпь железной дороги Угловая - Находка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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