Движение поездов по Хасанской ветке остановлено из-за размыва путей
Движение поездов по Хасанской ветке остановлено из-за размыва путей на участке Барсовая - Приморская, - сообщает "Вести: Приморье".
Пригородный поезд Уссурийск - Хасан - Уссурийск временно отменен.
Ранее сообщалось о том, что в посёлке Тигровый горные притоки реки Тигровой подмывают насыпь железной дороги Угловая - Находка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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